Sådan var livet under Hitler: DR-dokumentar viser, hvordan almindelige mennesker filmede sig selv i Nazi-tyskland

Vi bliver aldrig færdige med den krig, med Anden Verdenskrig.

Vi bliver aldrig, aldrig færdige med at spekulere over, hvordan det lykkedes en politisk demagog og hans forrykte støtter at forføre et helt folk, en hel nation, til ikke blot – ganske jublende – at acceptere en fuldstændig samfundsomvæltning med afskaffelse af demokratiet, men også til at kaste sig ud i en erobringskrig baseret på det ariske overmenneskes ret til at herske.