SÃ¥ er 'Den store juniorbagedyst' i gang: Det bliver ubÃ¦rligt hÃ¥rdt at se deres drÃ¸mme knust til krymmel og krokant

Den ene af dommerne, tyske Marcus Grigo, sagde begejstret om deltagerne i ’Den store juniorbagedyst’, at »han havde lyst til at adoptere dem alle sammen«. Forståeligt.

De var nemlig en ualmindelig sympatisk samling store børn fra alle hjørner af landet. Med det ene fællestræk, at de elsker at bage kager, spise kager, servere kager og udtænke kager. Plus selvfølgelig en solid portion konkurrencelyst og et ønske om at prøve evnerne af i selskab med passionsfæller.

Dommerparret er det samme som hos de voksne. Katrine Foged Thomsen og Markus Grigo står for den faglige vurdering af afbagning, snit, konsistens og udtryk, mens præsentation er overladt til Joakim Ingversen, som er et positivt bekendtskab i sammenhængen. Godt nok lignede han noget, der var løgn, da han indledningsvis havde klædt sig ud som en muffin, fordi første udfordring var personlighedsafspejlende cupcakes. Men han er suverænt dygtig med de unge deltagere og formår at afdramatisere og støtte uden at være hverken omklamrende eller påtaget. Han er ganske enkelt fremragende og dertil – som man siger – skidesød over for de bagende poder.

Dommerne har selvsagt – i alle fald indledningsvis – skruet ned for det konfrontatoriske. Selv er par regulære kiksere fik pæne ord med på vejen. Ikke desto mindre fornemmede man også, at de nok skal træde i karakter som domspersoner, klinten skal skilles fra hveden. Første ombæring var nemlig gratis: Kun mesterbagerforklæde, ingen hjemsendelse.