Henrik Palle: Hvis partilederdebatten var noget spiseligt, ville det være en halv rulle bløde mariekiks

Der er noget uendeligt trygt ved partilederdebatter i dansk fjernsyn. De er nærmest hyggelige og så forudsigelige som menuen i danske børnefamilier på en hverdagsaften: spaghetti med kødsovs, fiskepinde eller pizza med skinke og ost fra den lokale italiener, som formentlig er lige så italiensk som en brunsviger.

Det blev ikke alene slået fast med meget store søm torsdag aften; det blev efterlods også skruet, tøjret, naglet, broderet og støbt i beton, så ingen kunne være i tvivl. Og bagklogskabens uendeligt klare lys skinnede kraftigere end stjernen over Betlehem. Ja, som en lille stjernesol, for nu at citere Grundtvig.

Man plejer – blandt andet for ganske nylig i TV 2’s frygtelige eftermiddagsformat ’News & Co.’ – at skælde nærværende avis ud for, at den altid hiver fat i nogen, det er synd for. Den position havde tilrettelæggerne af debataftenen imidlertid annammet dygtigt. For der optrådte både en skolepige med nedslidt mental habitus og grimme tanker, en stakkels hoteldirektør med ondt i profitten og en læge med sans for det manglende pandemiberedskab og et nedslidt sundhedsvæsen. Stakkels mennesker, tænkte vi skærmbivånere uvilkårligt, men alligevel nærmest på kommando. Inden den indre monolog begyndte at kværne løs om, at det fandeme også er for dårligt – faktisk det meste.

Statsministeren fik læst og påskrevet fra borgerligt hold. Her vil man børnene det bedste, erhvervslivet det endnu bedre, og de ældre må man heller ikke glemme. Det er for dårligt, at vi ikke har en plan som i England, og hvorfor sænker man ikke skatter og afgifter, når nu man godt kunne gøre det, mens man åbner beværtningerne og efterskolerne med den anden afsprittede hånd.