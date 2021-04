Juniorbagedysten er bare bedre end den med de voksne

Malou vandt. Fortjent. Og dermed sluttede den første danske version af ’Den store juniorbagedyst’ som forventet. For selv om andre har været i front, og der blev fremmanet en vis spænding i sidste uges semfinale, var der ikke for alvor den helt store grund til at bide negle over, hvad udfaldet mon blev. Den 15 årige pige fra Thorsminde ved Vesterhavet havde et ekstra gear i forhold til sine konkurrenter, selv om disse såmænd hang godt med til det sidste.

Men sådan er det jo ofte i bagekonkurrencen. Vinderen står tydeligt frem nærmest fra begyndelsen, men den fremredigerede dramatik sår alligevel tvivl om udfaldet.