Henrik Palle: Fladpandet lejrbålsromantik har overskredet sin holdbarhedsdato

Nu er der produceret ikke mindre end 100 udsendelser, hvor kokken Nikolaj Kirk og udendørsfætteren Jørgen Skouboe har dræbt og fortæret diverse dyr, som regel skyllet ned med dåseøl i blikkrus og efterfulgt af en pibe shagtobak og en sludder om det store i det små.

Og derfor vender duoen så tilbage til udgangspunktet ved Randers Fjord, hvor de lagde ud med at gourmetcampere og sniksnakke. Man vender med andre ord bunken, som man gør, når ideernes kilde er tørret ud.

Planen er den samme som hidtil. Enten skal et bestemt spiseligt offer nedlægges, eller også skal et andet mindre attraktivt gøres til genstand for tilberedelse. I dette tilfælde krikand, og hvis ikke: en måge. Jamen, har vi det ikke dejligt, som Jørgen Skouboe på et tidspunkt udbrød, optændt af gemytlighedens lune ild.