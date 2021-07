Er du også træt af indsmigrende føleri i medierne? Så skal du høre denne podcast

Tidens mest udbredte mediemæssige samtaleform er indsmigrende føleri og inciterende nyfigenhed forklædt som skinbarlig inderlighed og ægte engagement. Men nogle gange – faktisk ret mange – bliver denne intime tone mere pinligt intimiderende end vedkommende interessant.

Det er en kunst at stille spørgsmål, som ikke overskrider intimsfærens selvforståelse. Man skal læse sin samtalepartner, før man indgår i dialog med denne. Nymodens sentimentalisme kan være en pestilens. Ikke alle synes, at følelser om stort og småt, om dødsangst eller døgnfluer, skal udstilles umiddelbart, åbenlyst og sensationelt. Serveres som glosuppe og småsnak i et folkekøkken.

Professionel som professor i psykologi er sympatiske Svend Brinkmann fremragende til at stille spørgsmål med mere bund end overflade. Tilmed har han det jyske mæle, som lig Søren Ryges her i København rimer på den rustikke autenticitet, vi sjællændere gerne forbinder med det stabile hovedland versus dronningerigets mere labile øer. Brinkmann tror mere på ro end tro. At fare med lempe og ikke gifte sig med tidsånden for at blive enke(mand) før tid.