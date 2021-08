Det er en forbrydelse mod realitygenren, hvis ikke Netflix giver os en sæson mere af ’Love Is Blind’

Netop som pandemien ramte, velsignede Netflix os med realityserien ’Love Is Blind’, der blev noget af det første isolations-tv, hele verden sammen kunne tabe kæben over (hurtigt efterfulgt af ’Tiger King’).

Tredive mænd og kvinder datede på kryds og tværs i båse bag en skærm for at se, om kærlighed kunne opstå uden øjenkontakt og kendskab til højde og drøjde. Det kunne den åbenbart. Efter fire dage faldt det første »jeg elsker dig« mellem Cameron og Lauren, og dagen efter friede han til hende. Deltagerne skabte angiveligt meget dybe relationer, selv om vi sjældent oplevede fælles fodslag, der rakte ud over passion for et sportshold, kærlighed til familien eller »ej, har du også sat dig på gulvet?«. Men vi må tage deres ord for gode varer, for det blev til otte forlovelser, hvoraf de seks kom med på kamera.

Selvfølgelig var der drama fra start, da hele tre kvinder forelskede sig i all american Barnett med store overarme, pruttehumor og et tæt forhold til sin hund. Han valgte den gældsplagede, utilregnelige, selverklærede drengepige Amber, og de er guddødeme stadig gift, ligesom Lauren og Cameron er det. Så nu mødes deltagerne for at fejre 2-års bryllupsdag for de to par, der på mystisk vis blev født af realitys rugemaskine i ’After the Altar: Two Years Later’.