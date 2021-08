Boligmarkedet er gået amok. Selv mæglerne er på røven nu

Siden 2014 har ’3 x beliggenhed’ udvidet radius og realitetssans hos husvilde danskere, der vil have plads til hobbyer, højst 30 minutter til arbejde og det altoverskyggende køkkenalrum. Jeg har set med de seneste fem sæsoner og kan konstatere, at boligsøgende danskere er en rimelig homogen gruppe.

Selv dem, der vil have noget specielt, vil have det samme. Ud over de fornødne kvadratmeter leder mange efter et hus med ’sjæl’ – bedre kendt som sildebensparket, stuk og måske endda høje paneler. Bortset fra dem, der faktisk gerne vil have praktisk nybyggeri med letaftørrelige flader, Troldtekt-loft a la daginstitution og en hæk, der først gør nytte om 10 år.