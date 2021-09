De er unge, de er smukke. De bor dejligt med masser af lys, luft og plads. Huset er arkitekttegnet efter Rebecca og Sams dessiner.

Det er sådan set bare et spørgsmål om at læne sig tilbage i de magelige møbler, dufte til Chambertin’en og smile huldsaligt over, hvor dejligt livet er. Men uventet sker der noget. For paradis er kun sjældent et sted, man permanent parkerer campingvognen.