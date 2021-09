Skal du kun høre én podcast om 11. september, er det denne her

Det er nemt at tænke, at alt er sagt, vist og tænkt, når det handler om 11. september. Der findes ikke flere grynede videoer, der viser tårnene falde, som vi ikke har set i et evigt loop siden den dag. Der findes ikke flere historier om brandmænd, der ofrede sig, om dem, der ringede hjem fra tårnene og sagde farvel, ikke flere ubærlige billeder af dem, der kastede sig i døden for ikke at brænde op.

Men der er historier, som ikke kan fortælles nok, fordi man aldrig som udenforstående kan forstå, hvor brutalt livet blev ændret for dem, angrebene ramte.