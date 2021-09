DR-program er lige så spændende som at se maling tørre

Lige nu er DR ved at finde Danmarks fjerdebedste portrætmaler. De sender i hvert fald fjerde sæson af hittet ’Danmarks bedste portrætmaler’.

Otte amatørkunstnere dyster hver uge om at skabe det bedste portræt af en kendt dansker. Der er altid et nyt benspænd som eksempelvis at skulle inddrage baggrunden, at lave et dobbeltportræt eller inkorporere kul. Modellerne vælger deres yndlingsportræt, som de får lov at tage med hjem. Men det er de kunstfaglige dommere, Bente Scavenius, Simone Aaberg Kærn og Jesper Elg, der vurderer, hvem der er ugens bedste maler, og hvem der må forlade konkurrencen.