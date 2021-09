Pernille og Michael har fået en bryllupsgave, de næppe ønskede sig

Gift ved første blik har aldrig været mere politisk. Temaerne i de seneste to afsnit var samtykke og #Metoo, og nu er denne uges varme kartoffel fløjkrig. Selvfølgelig skal vi tale om Michael og Pernilles allerede kontroversielle politik-på-sengekanten-samtale, for DR har i 11. time sadlet om og fjernet en kommentar fra Michael om, at Pernille Vermund er racist. Det er som scenen i ’Matador’, hvor lærer Andersen fryser ihjel på altanen. Den er aldrig blevet vist, men alle har set den for deres indre blik alligevel