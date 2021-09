Metaltrætheden har nu ramt deltagerne i dette års sæson af ’Gift ved første blik’.

Personligt har jeg sluttet fred med, at denne sæson aldrig når at blive ægte interessant. Ingen stormfulde forelskelser, men heller ingen højspændte konflikter. Det er opvasketabs, hundeopdragelse og ren leverpostej over hele linjen. Rart for deltagerne, men kedeligt for os andre. Alligevel sidder jeg og mindst en halv million andre danskere klar torsdag efter torsdag.