Et virkelig flot snit!

Hvis en eller anden brugte dette udtryk for ti år siden, ville der med ret stor sikkerhed have været tale om tøj. Og personen bag ytringen ville have været manufakturhandler, designer, skrædder eller stylist. Men i dag er ingen i tvivl om, hvad snit er: Det er, hvordan skærefladen ser ud, når man har haft kniven i et stykke kage.