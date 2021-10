Nyd det nye danske verbum: Udtales ’glæse’ og bøjes velsagtens ’at glace, jeg glacer, jeg har glacet’

Man skal høre meget, før ørerne falder af. Siger man. Og man skal se endnu mere, inden øjnene falder ud. Selvsagt skal man smage tifold gange det, førend tungen visner og smuldrer som en overbagt vaniljekrans.

Men det var lige ved det hele i det andet afsnit af årets bagedyst. Her hørte man nemlig joviale Gitte sige om sin rustikt – læs bondsk og uelegant – udførte croquembouche, at den »står strunk og stiv«. Hun nåede også videre med et ’som’, men så blev det til »man siger« i stedet for den forventede småsjofert.