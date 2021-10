Man sluger historien om Brixtofte som dildchips. Desværre

Der er så mange mytologiske paralleller på spil i fortællingen om Venstre-politikeren, Farum-borgmesteren, elitestudenten, rødvinselskeren og familiefaderen Peter Brixtofte.

Først og fremmest får historien en til at tænke på fortællingen om frelseren, der blev forrådt af sine egne og endte sin jordiske tilværelse på et kors, for til at begyndte med kunne Brixtoftes partifæller i Venstre nærmest ikke få armene ned af begejstring over den flamboyante mands genialske hittepåsomhed og politiske tæft, men da sandheden kom for en dag, voksede køen ved håndvasken hurtigt.