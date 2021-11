Vild podcast: Da vi finder ud af, hvem der ejede pistolen, kan vi næsten ikke overraskes mere

Baggrundstæppet er forfærdeligt: barnemord. Og så endda to meget små børn, der bliver skudt i hovedet og dræbt af den enes far, der bagefter begår selvmord ved at skyde sig selv. Det skete i 1953 i Hørsholm, og børnenes mor var Tove Kemp, der blandt andet sang ’Ta’ og kys det hele fra mig’, som Liva Weel udødeliggjorde. Netop den melodi åbner lydfortællingen og sender mig durk retur til min oldemors stuer i Lyngby, hvor min søster og jeg optrådte med grydeskeer som mikrofoner: »Det er meget muligt, byen har tårne på. Men det mor’ mig altså mere end Vordingborg ...«, sang jeg. Indtil jeg som voksen fandt ud af, at hun ikke synger ’Vordingborg’, men ’en mor’n at gå’. Sådan kan det gå.

I podcasten ’Mord i kultureliten’ går journalisten Sofie Tholl, der er barnebarn af Tove Kemp, tilbage i sin familiehistorie og fremkalder traumet og dets betydning for de senere generationer.