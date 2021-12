Det er både frastødende og meget vanedannende.

På YouTube kan man få mange timer til at gå med at kigge på mænd, der renser og helbreder koklove. De såkaldte problemklove skal files og fikses, når køerne med jævne mellemrum træder ting op under tæerne ude på marken. Kønt er det ikke, men alligevel tiltrækker fænomenet et millionpublikum. Og jeg er selv iblandt dem.