Ladcyklerne er på mange måder et billede på tiden. De er praktiske, miljøvenlige, hyggelige og trendy. Så der er ikke noget at sige til, at mange – måske især børnefamilier i lidt større byer – gerne vil anskaffe sig et eksemplar af sådan en potenseret jernhest.

Desværre er ladcykler for de flestes vedkommende også temmelig dyre. Vil man have diverse tilbehør, kommer man ikke langt for under 30.000 kroner, og brugtmarkedet for ladcykler er et område, hvor man skal fare med lempe.