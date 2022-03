Hvad i alverden sker der? Nu bliver de boligsøgende overraskede over, hvor LAV prisen er

Et lille bitte ophold i prisstigningerne på boligmarkedet gør, at deltagerne i ’3 x beliggenhed’ faktisk har huse at vælge imellem. Så nu kan parrene rigtig være uenige om stilen. Og det er lige netop spørgsmålet om stil, der gør programmet seværdigt, skriver Marie Andersen i denne klumme.