Michael Bo: Hvis jeg skulle undervise i tv-dokumentar, ville denne ligge allerøverst i bunken af pensum

Norsk dokumentarserie satte sig for at undersøge en næsten 30 år gammel sag om en pige, der blev fundet halvnøgen og død på en kælkebakke. Det er blevet til en limousine inden for genren, skriver Michael Bo denne klumme.