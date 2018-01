Få tosprogede elever til at blomstre En folkeskole for alle. Inkluderende undervisning er nøgleordet på dette kursus, hvor du vil blive præsenteret for nye ideer til, hvordan man får integrationen til at lykkes i klassen.

Praktisk information Kurset afholdes i København og Aarhus i foråret 2018. København: torsdag 26. april kl. 10-16 i Politikens Foredragssal, Vestergade 28, København K. Aarhus: tirsdag 17. april kl. 10-16 FO-byen, Vester Allé 8, lokale 201, 8000 Aarhus C Pris: Gratis + tilmeldingsgebyr på 50 kr. Bestilles her. Alle deltagere får forplejning og undervisningsmateriale. Bliver du forhindret i at deltage, bedes du sende en mail til kurser@pol.dk, så vi kan give pladsen videre til en anden. Antal deltagere: 15-30. 100 pct. af de tidligere deltagere var enten meget tilfredse eller tilfredse med kurset. Har du spørgsmål til kurset, så kontakt os på kurser@pol.dk. Kurset er støttet af Lundbeckfonden. Vis mere

Formål

På dette kursus stiller vi skarpt på, hvordan integrationen af flygtninge og indvandrere i folkeskolen kan sikres i praksis. Du vil få en række konkrete input til, hvordan du inkluderer elever, der endnu ikke taler dansk eller stadig kæmper med sprog- og kulturbarrierer. Kurset vil være praksisnært og anvendelsesorienteret.

Der var en god veksling mellem praksisnært og teori. Tidligere kursist

Indhold

Hvad skal man som lærer fokusere på, når man modtager børn fra krigsramte lande eller skal inkludere børn i klassen, som ikke taler dansk? Loris El-Haj, der har vundet Politikens særpris 2016, har med udgangspunkt i sin egen baggrund som flygtning og et særligt blik for den enkelte elev løftet en af nutidens største integrationsudfordringer. For få steder har så stor betydning for integrationen af de mange flygtninge, der kommer til Danmark, som folkeskolen. På kurset vil Loris med eksempler fra egen praksis give dig input til, hvordan elever fra andre lande kan inkluderes i undervisningen.

Jeg har selv siddet der, så jeg ved, hvor svært det er at finde ud af alle de her betydninger, hvis ikke man har forforståelsen. Loris El-Haj

Lise Egholm er uddannet lærer og var skoleleder på Rådmandsgade skole på Nørrebro gennem 18 år. Hun har over 40 års erfaring med inklusion af tosprogede elever og blev som skoleleder omtalt som en lokal socialrådgiver for de tosprogede forældre. Lise Egholm har modtaget en række priser for sin indsats og er i dag pensioneret, men stadig aktiv som foredragsholder.

Loris og Lise vil begge gøre deres til, at kursusdeltagere kan vende hjem til deres klasser med masser af inspiration til, hvordan man får tosprogede elever til at blomstre.

Målgruppe

Kurset er rettet mod lærere i folkeskolen.

Undervisere

Loris El-Haj underviser i modtageklasser på Sletten Skole på Fyn. Hun vandt Politikens særpris i 2016 for at være både lærer og forbillede for elever i modtageklasser.

Loris El-Haj får en særpris for at være både lærer og et forbillede for elever i modtageklasser. Kilde: politiken.tv / Journalist: Britt Christensen / Videojournalist: Jakob Kyed Jakobsen / Klip: Henrik Haupt

Lise Egholm har i mere end 40 år været ansat ved Københavns skolevæsen. Hun er uddannet lærer og var de sidste 18 år før sin pensionering skoleleder på Rådmandsgade Skole på Nørrebro i København. Lise Egholm har modtaget en række priser for sin indsats.

Foto: BUBANDT MARTIN

kurser@pol.dk