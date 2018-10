Bliv træner på Politikens Debattør- og kritikerskole i Aarhus Er du en dygtig skribent, og vil du hjælpe andre med at blive endnu bedre skribenter? Så søg det frivillige job som træner Politikens Debattør- og kritikerskole i Aarhus i foråret 2019. Ansøgningsfrist er 10. december.

Har du lyst til at hjælpe andre med at udvikle sig skriftligt? Og har du lyst til at udvikle dine evner som rådgiver i praksis?

Så vil det praksisorienterede uddannelsesforløb som træner på Politikens Debattør- og kritikerskole være noget for dig. Som træner får du mulighed for at prøve kræfter med rollen som rådgiver for et hold på ca. seks lærelystne unge, som du mødes med hver anden uge, mens skolen forløber, for at give feedback på deres debatindlæg og udvikle deres retoriske evner.

Som træner prøver du kræfter med at:

give feedback på kritikerskoledeltageres skriftlige arbejde

facilitere feedbackmøder i grupper på ca. seks samfundsengagerede unge

klæde kritikerskoledeltagere på til at deltage i både skriftlig og mundtlig debat

Vi forventer, at du:

er en dygtig skribent og har lyst til at lære tips og tricks fra dig

er fagligt velfunderet og dygtig til at give konstruktiv feedback

trives med at arbejde selvstændigt og er socialt anlagt

har mod på at tage styringen i en gruppe unge på ca. 20-30 år

Vi tilbyder:

Et praksisorienteret uddannelsesforløb, hvor du får kvalificeret dine evner som rådgiver gennem faglig og teoretisk sparring, og hvor du får praksiserfaring med at rådgive og udvikle andre unges retoriske færdigheder. Du bliver desuden en del af et frivilligt trænerteam af dygtige skribenter, retorikere og journalister.

Samtidig får du som frivillig træner et gratis e-avisabonnement på Politiken i perioden - og du får mulighed for at følge Politikens Debattør- og kritikerskole i det omfang, du har tid og lyst.

Om Kritikerskolen

Politikens Debattør- og kritikerskole består af samfundsengagerede og formidlingsivrige unge under 30 år, som er nøje udvalgt efter en ansøgningsprocedure. Formålet med skolen er at gøre unge til mere kvalificerede debattører og kritikere i den offentlige debat – både når det gælder form og indhold. Skolens forløb i Aarhus varer fra start februar til start april.

Som træner indebærer dit uddannelsesforløb et møde med din feedbackgruppe på tre timer hver anden onsdag plus forberedelse og to møder, hvor vi samler alle trænere til faglig sparring og oplæg. Møderne med din feedbackgruppe foregår privat eller et sted i byen.

Ansøgning

Send din ansøgning, CV, karakterudskrift og evt. anbefalinger senest mandag d. 10. december 2018 kl. 12.

Du får svar på din ansøgning inden for en uge efter ansøgningsfristen, og vi samler alle trænere til intromøde mandag den 21. januar.

Ansøgningen sendes til kritikerskolen@pol.dk.

Har du spørgsmål eller brug for mere information, så tøv ikke med at skrive til projektleder for Politikens Debattør- og kritikerskole Caroline Bjerre-Bertelsen, caroline.b.bertelsen@pol.dk, tlf. 33 47 18 99