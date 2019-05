Bliv træner på Politikens Debattør- og kritikerskole i København

Har du lyst til at udvikle dine evner til at give feedback og rådgivning? Så er det praksisorienterede uddannelsesforløb som træner på Politikens Debattør- og kritikerskole noget for dig.

Som træner på Politikens Debattør- og kritikerskole får du mulighed for at prøve kræfter med rollen som rådgiver for et hold på ca. seks lærelystne og samfundsengagerede unge.

Kritikerskolen i København varer fra starten af september til slutningen af november. I løbet af tre måneder mødes du som træner med din gruppe hver anden onsdag i tre timer for at give feedback på deres debatindlæg og for at udvikle dine egne evner til at give feedback.

Som træner skal du være en dygtig skribent, have lyst til at lære tips og tricks fra dig, og du skal have mod på at tage styringen i en gruppe unge på ca. 20-30 år.

I forløbet får du kvalificeret dine evner som rådgiver, og du får erfaring med at udvikle andre unges retoriske færdigheder - og du bliver en del af et frivilligt trænerteam af dygtige skribenter, retorikere og journalister. Som træner får du faglig sparring og to kursusgange, hvor Politikens undervisere klæder dig på til at blive en endnu dygtigere træner. Desuden får du et e-avisabonnement på Politiken i perioden - og du får selvfølgelig mulighed for at følge Politikens Debattør- og kritikerskole i det omfang, du har tid og lyst.

Om Kritikerskolen

Politikens Debattør- og kritikerskole består af samfundsengagerede og formidlingsivrige unge under 30 år, som er nøje udvalgt efter en ansøgningsprocedure. Formålet med skolen er at gøre unge til mere kvalificerede debattører og kritikere i den offentlige debat.

Vil du være med på trænerholdet?

Skriv lidt om dig selv og om, hvorfor du har lyst til at være en del af trænerteamet, og send det til os senest tirsdag d. 18. juni 2019 på kritikerskolen@pol.dk. Du hører fra os senest en uge herefter.

Har du spørgsmål eller brug for mere information, så tøv ikke med at skrive til projektleder for Politikens Debattør- og kritikerskole Caroline Bjerre-Bertelsen, caroline.b.bertelsen@pol.dk, tlf. 33 47 18 99