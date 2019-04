Skoleledernetværket ’Styrk Folkeskolen’ kalder

Har du lyst til at blive inspireret af 100 engagerede skolelederkolleger fra hele landet i et sjovt, fængende og lystbetonet forløb? Vil du møde 50 af skoleverdenens mest interessante og nytænkende profiler, ledere, eksperter, praktikere, debattører og politikere? Og synes du, det giver mening at lære af de, der flytter folkeskolen på nye og originale måder?

Så tror vi, at det nye Skoleledernetværket ’Styrk folkeskolen’ er noget for dig, og så må du gerne melde dig til med det samme.

Forløbet består af seks eftermiddage fra kl. 16.30-19.30, en konference og et frivilligt ikke-obligatorisk kursus i ’Bland dig i debatten, skoleleder’ i Politikens Hus. Her vil folk fra Politiken og anerkendte skoleeksperter sørge for, at du får inspiration, input og faglige aha-oplevelser, som du kan bruge på din skole.

Vi har i efteråret 2018 haft de første 100 skoleledere igennem forløbet, og de var yderst begejstrede, som det fremgår længere nede.

Er det krævende at være med?

Nej. Vi ved, du har travlt. Derfor har vi skruet et forløb sammen, som er stramt og giver energi, og som trækker på det bedste fra journalistik, forskning og skolevirkelighed. Der kræves ikke forberedelse – medmindre du har lyst til selv at komme på scenen.

Hvad kan du få ud af det?

Du vil blive inspireret af, hvad kolleger gør på deres skoler for at forandre. Du vil få den nyeste forskningbaserede viden om, hvad der virker og ikke virker, når det gælder skoleledelse. Og du vil møde de ansvarlige toppolitikere og debattere med dem. Alt i alt vil du blive styrket i forhold til at skabe forandringer på din skole.

Hvad består Skoleledernetværket af?

Seks eftermiddage i JP/Politikens Hus fra kl. 16.30 til 19.30 (21.8, 10.9, 8.10, 31.10, 20.11 og 10.12)

En heldagskonference i JP/Politikens Hus (15.1 2020)

Et dagskursus i ’Bland dig i debatten, skoleleder!’ (frivilligt)

Hvad er indholdet?

Fokus er på: Hvem gør noget interessant og anderledes, som andre kan lære noget af? Hvad ved forskerne om, hvad der virker ift. skoleledelse? Og hvordan har embedsmænd og beslutningstagere tænkt sig at komme videre med folkeskolen? Der vil være input fra inspirerende skoleledere, fra forskere, fra praktikere, fra toppolitikere, fra debattører etc. Målet er at understøtte forandringer i folkeskolen på en række områder:

Lærermotivation : Hvordan øges motivationen og begejstringen hos lærere?

: Hvordan øges motivationen og begejstringen hos lærere? Faglighed: Hvordan løfter skoleledelsen fagligheden blandt elever?

Hvordan løfter skoleledelsen fagligheden blandt elever? Social mobilitet : Hvordan bliver skolen et mødested for forskellige sociale grupper? Og hvordan får man flere unge videre til en ungdomsuddannelse?

: Hvordan bliver skolen et mødested for forskellige sociale grupper? Og hvordan får man flere unge videre til en ungdomsuddannelse? Den åbne skole : Hvordan involverer man skolen i lokalområdet, i foreninger, virksomheder etc.?

: Hvordan involverer man skolen i lokalområdet, i foreninger, virksomheder etc.? Samarbejdet med kommunen: Hvordan håndterer skolelederen samarbejdet med en kommunal forvaltning, der er vild med at sætte projekter i gang?

Hvordan håndterer skolelederen samarbejdet med en kommunal forvaltning, der er vild med at sætte projekter i gang? Kommunikationen med forældrene: Hvordan håndterer skolelederen kommunikationen via det nye Aula og sociale medier?

Hvordan håndterer skolelederen kommunikationen via det nye Aula og sociale medier? Data: Hvad stiller skolelederen op med data?

Hvad stiller skolelederen op med data? Den digitaliserede skole: Hvordan får man gjort unge klar til en digitaliseret verden?

Hvordan får man gjort unge klar til en digitaliseret verden? Fremtidens udfordringer: Hvad er det for en fremtid, skolelederen står overfor?

Hvem deltager?

Det gør skoleledere på alle niveauer fra hele landet – Sjælland, Fyn og Jylland.

Skoleledere bliver også interviewet på scenen?

Ja, skoleledere er på scenen og deler af deres erfaringer indenfor de enkelte emner. Det kan f.eks. være skoleledere, der har erfaringer med så forskellige ting som at løfte elevernes karaktergennemsnit, mindske elevernes fravær, øge lærernes trivsel, samarbejde med en Michelinrestaurant, få lærere og pædagoger til at samarbejde, smide skemaet ud, håndtere kriser, udfordre inklusionstanken, få succes med 60 minutters lektioner, implementere robotter i skolen, drive store skoler og meget andet.

Hvordan er formen?

Forløbet, som styres af Politiken-medarbejdere, er i sin form helt anderledes end traditionelle undervisningsforløb, netværk, konferencer etc. Det journalistisk stramt og veloplagt. Vi lægger vægt på skarpe interview, debatter og stramme indlæg fra skoleledere, forskere, toppolitikere, skolepraktikere mv. Vi garanterer: ingen lange oplæg med slides. Aktuelle debatter, forslag, dagsordener, udmeldinger mv. vil være en del af forløbet.

Et fast punkt vil være: ’Folkeskolen siden sidst’, hvor vores uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang giver et indblik i den skolepolitiske debat. Ni ud af ti af deltagerne i 2018 var begejstrede for denne form.

En eftermiddagsseance varer fra kl. 16.30 til 19.00. Der vil være kaffe, vand, the og en sandwich. Og der vil være tid til at netværke.

Hvem står bag initiativet?

Skolelederforløbet er et samarbejde mellem Politiken, Skolelederforeningen, DPU, Professionshøjskolen Absalon og Kommunernes Landsforening. Lundbeckfonden finansierer.

Skoleledernetværket bygger videre på det samarbejde, Politiken og Lundbeckfonden allerede har med ’Undervisningsprisen’ og ’Lærer til lærer’-projektet. I alle tre projekter ligger fokus på, at gode erfaringer gives videre.

Der er også en konference?

Efter de seks eftermiddage afholdes en konference i JP/Politikens Hus fra kl. 14. Her vil hovedpointerne i forløbet blive genbesøgt på en legende måde, og der vil være mulighed for at netværke.

Og der er et tilbud om et gratis debatkursus?

Ja, Politiken tilbyder deltagerne et kursus af en dags varighed, hvor ideen er at gøre skolelederen bedre til at blande sig i den offentlige debat gennem debatindlæg, kronikker, blogindlæg etc. Der vil være ca. 20 deltagere på hvert hold. Kurset er ikke obligatorisk.

Hvad syntes skolelederne om forløbet?

Det har deltagerne i 2018 sagt i en survey:

’Organiseringen med interviewformen på scenen er genial’

’Skoleledernetværket er de bedste inspirationsforløb, jeg nogensinde har deltaget i’

’Det har båret præg af et enormt engagement. Det har hver gang været fagligt berigende og gennemført med stor professionalisme’

’Jeg har deltaget i mange møder og kedet mig bravt. Men her var tempo og relevans i højsædet’