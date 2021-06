Har du droppet turen til Bornholm? Kom til Folkemødet i Politikens Hus 17. juni

Du kan stadig nå at komme med til Folkemødet

Også selvom du ikke skal til Bornholm. Politiken åbner dørene til PRESSEN i Politikens Hus og livestreamer alle debatter både på Facebook og politiken.dk torsdag 17. juni kl. 10-21.

Vil du være med i PRESSEN, så skal du hente en gratis billet til enten formiddags-, eftermiddags- eller aftenprogrammet. Læs mere om enkelte programpunkter og find links til livestream og tilmelding til PRESSEN herunder:

Roald Als og Ole Rasmussen om ’Sket i ugen’

Kl. 10.00-10.30: Mød satiretegneren og den tvivlsomme halvdel af ATS. I 25 år har ’Håndtegneren’ Roald Als og journalist Ole Rasmussen arbejdet sammen om søndagsklummen ’Sket i ugen’ i Politiken. Kom indenfor i deres værksted og hør, hvordan idéerne til årets bedste tegninger er blevet til.

Coronakrisen – det har vi lært!

Kl. 10.30-11.00: Professorerne Jens Lundgren, Lone Simonsen og Thea Kølsen fortæller om erfaringer fra Coronakrisen. Coronakrisen er den største sundhedskrise i 100 år. Pludselig blev positivprocent, kontakttal, epidemiologi og flokimmunitet ord, den almindelige dansker skulle forholde sig til, mens eksperterne dagligt forklarede, hvad der skete. Mød Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme på Københavns Universitet, Lone Simonsen, professor i epidemiologi, og Thea Kølsen Fischer, professor i virusepidemier på KU og deltager i WHO’s forskerhold, der undersøger virus oprindelse, og hør, hvordan de har oplevet pandemien, og hvad de har lært. Politikens sundhedsredaktør Lars Igum modererer samtalen.

Pelle Dragsted om økonomisk demokrati og nordisk socialisme

Kl. 11.00-11.30: Aktivist, debattør og tidligere MF for Enhedslisten Pelle Dragsted i samtale med Jes Stein Pedersen. Vi lever i et af verdens stærkeste demokratier, men lige så snart vi træder ind på vores arbejdsplads, bliver vi forvandlet fra borgere til undersåtter. I hvert fald i følge Pelle Dragsted, der i sin nyeste bog ’Nordisk socialisme’ giver konkrete anvisninger til, hvordan borgerne genvinder kontrollen med økonomien. I bogen, der blev anmeldt til 5 hjerter i Politiken, argumenterer Dragsted for, hvordan det næste skridt på vejen til et mere lige og retfærdigt samfund er, at vi bliver medejere af vores arbejdspladser og af de virksomheder, der betyder noget for os som forbrugere. Mød en af venstrefløjens mest progressive og populære tænkere i samtale med litteraturredaktør Jes Stein Pedersen.

Politikens madredaktør inviterer på grøn og gratis frokost

Kl. 11.30-12.30: Kom og smag på en vidunderlig (klimavenlig) knold. Sommertid er kartoffeltid. Politikens madredaktør Mette Mølbak hylder den vidunderlige knold sammen med kok Trine Hahnemann. Kom og smag en hjemmelavet kartoffelmad og bliv klogere på, hvorfor vi skal elske kartoflen. Mette Mølbak og Trine Hahnemann er værter for frokosten og taler desuden om deres fælles mission: hvordan kan vi spise verden grønnere og samtidig med at madglæden fylder på tallerkenen?

Kampen om København – hvordan indretter vi hovedstaden?

13.30-14.00: Kommunalpolitisk topmøde i Pressen. Tre spidskandidater svarer på, hvilken retning København skal gå. Skal vi bygge massevis af boliger? Skal vi reservere pladsen til grønne åndehuller? Skal benzin- og dieselbilerne ud af byen? Mød Sophie Hæstorp Andersen (S), Line Barfod (EL) og Cecilia Lonning-Skovgaard (V). Politikens hovedstadsredaktør Jacob Hvide Beim modererer.

Fremtidens arbejdsmarked - hvordan sikrer vi repræsentation?

Kl. 14.00-14.45: Mangfoldighed er vejen til succes. Men hvordan realiserer organisationer de fine hensigter? Mangfoldighed er blevet et parameter, som mange virksomheder og organisationer måler deres succes efter. En divers medarbejdergruppe giver bedre trivsel og overskud på bundlinjen, men hvordan gør vi de mange målsætninger om mangfoldighed til virkelighed og skaber en bred repræsentation på arbejdsmarkedet? Arrangementet er tilrettelagt i samarbejde med Mino Danmark. Mød: Samira Nawa Amini, Victoria Velásquez, Moussa Mchangama og Mira C. Skadegård. Modereres af politikenjournalist Frauke Giebner.