Fastelavnsbollen, der slog benene væk under Claus Meyer Flere opskrifter på farmors fede fastelavn Marie Holm står bag en af de mest populære opskrifter på Politiken - nemlig fastelavnsbollen, der slog benene væk under Claus Meyer. Opskriften kommer fra hendes farmor - og her kommer flere af farmors fede fastelavnsopskrifter.

Det er – for mig – umuligt at skrive om fastelavnsbagværk uden at nævne min farmor. For det var hos hende, jeg spiste mit livs første kommenskringler eller fastekringler, som de også kaldes. Det var hos hende, jeg lærte at elske flødeskumsfyldte kager med svesker – det klassiske fastelavnsbollefyld.

Og det var hendes opskrift på vidunderlige, gammeldags fastelavnsboller, der for år tilbage »slog benene væk under Claus Meyer«, som det hed i en meget læst artikel på politiken.dk – jeg havde nemlig bagt farmors fastelavnsboller, mens jeg var redaktør for en af Meyers gode bagebøger, og så fik de en lille ode i bogen. Og en smørmængde blev justeret op. For det er smørret, der gør’et i mange af farmors opskrifter.

Der er altid meget mere smør end i andre opskrifter og altid meget mindre mel. Den kombination giver vidunderligt sprøde og skøre mørdeje og småkager og saftige skærekager. Og ikke mindst blødt og skørt gærbagværk.

Farmors fastelavnsbollegærdej står for mig som den bedste af sin art. Når man bider i en færdig fastelavnsbolle, møder tænderne den blidest mulige modstand på deres vej ind til det vigtige cremefyld. Er der noget, jeg ikke kan fordrage, er det bagerens tebolleseje fastelavnsboller! Og så har jeg slet ikke nævnt den dejlige smag, som alt det gode smør giver!