»Det er ekstremt forløsende«: Danmark får endnu en restaurant med to Michelin-stjerner Kadeau på Christianshavn er nu Danmarks tredje restaurant med to stjerner. Jordnær i Gentofte og Me|Mu i Vejle har også fået en Michelin-stjerne.

Kadeau på Christianshavn er blevet hædret med restaurantens anden Michelin-stjerne.

Det skete på Københavns Rådhus, hvor årets nordiske stjerner i Guide Michelin 2018 i dag blev uddelt.

Foruden hæder til Kadeau fik også Jordnær i Gentofte og Me|Mu i Vejle en Michelin-stjerne. Den første til begge restauranter.

Nicolai Nørregaard, manden bag de to Kadeau-restauranter, den ene på Christianshavn, den anden på Bornholm (også med en Michelin-stjerne), er lettet, for han haft adskillige besøg af Michelin-inspektørerne det seneste år og i øvrigt bygget restauranten om med det mål at hente en stjerne nummer to.

»Så ja, jeg er lettet. Det er ekstremt forløsende«, siger Nicolai Nørregaard, der håber på, at den ekstra stjerne betyder flere gæster.

»Det betyder forhåbentligt, at vi får noget ekstra spotlight – vi har jo dage, hvor vi ikke er helt fyldt op«.

To nye danske Michelin-stjerner

Foruden Kadeaus ekstra stjerne delte Guide Michelin også stjerner ud til to danske debutanter i den lille røde bog. Jordnær i Gentofte og Me|Mu i Vejle fik hver en Michelin-stjerne. Og med Vejle kommer endnu en dansk provinsby med i den eftertragtede guide.

Restauranten er drevet af parret Michael Munk og Mette Dernau, og de har fra restaurantens åbning haft det som ambition at få en Michelin-stjerne.

»Vi er gået benhårdt efter det, og vi har været i branchen i mange år, så det er en kæmpe forløsning. Nu skal vi hjem og fejre det med vores ansatte, der har en stor andel i det«, siger Mette Dernau, der også er glad på Vejles vegne.

»Det kommer til at betyde meget for byen. Det er en by på vej frem, der har mange gode restauranter. Så det er fedt«, lyder det.

Ligesom Me|Mu er også Jordnær drevet af et par. Eric Vildgaard er køkkenchef og Tina Kragh Vildgaard er restaurantchef på restauranten i Gentofte. Parret har sammen fem sammenbragte børn og en lille ny på vej. Og nu altså også en Michelin-stjerne.

»Vi fik en fornemmelse af, at der måske var en stjerne på vej, da vi i torsdags fik invitationen. Så vi gik og havde lidt ondt i maven, men tog herind med højt humør, for vi havde jo alt at vinde«, lyder det fra Eric Vildgaard, der siger om Jordnærs mad:

»Vi laver ikke mad for Michelin-guiden, men for at give gæsterne en god oplevelse og god service. Vi er drevet af vores passion og glæde«.

Sverige var den store vinder

Ved dagens uddeling var det i høj grad Sverige, der tog sig af stjernerne. Der var tre nye restauranter med en stjerne til svenskerne, en enkelt med to og hele tre michelinstjerner til Frantzén i Stockholm.

Norge og Finland fik hver en enkelt ny Michelin-restaurant.

For Danmark var det med sammenlagt tre stjerner et stille Michelin-år. Mange anmeldere og madskribenter havde spået, at Fyn i år burde komme på kortet.

Nicolai Nørregaard kan godt pege på andre danske restauranter, der efter hans mening også burde have fået en stjerne.

»Men jeg har det også sådan, at jo flere der får en stjerne, jo mindre værdi har en stjerne. Jeg mener, at der er for få tostjernede restauranter i forhold til antallet af enstjernede. Men det er jeg ligeglad med lige nu«, griner kokken.

I Danmark er det kun AOC i København og Henne Kirkeby Kro, der ellers har to stjerner. Øverst i feltet finder vi Geranium, der har hele tre stjerner.

Dermed har vi nu 31 Michelin-stjerner fordelt på 26 restauranter i Danmark - den ene på Færøerne.