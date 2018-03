Spild af mad: Her er 150.000 rødkål, der skal pløjes ned i marken eller brændes Grøntsagsavler Jacob Jacobsen har 500 ton rødkål, ingen gider købe. Nu ender kålene som gødning eller biogas. Hvert år ender 100.000 ton spiselige fødevarer som madspild på marken.

Grøntsagsavler Jacob Jacobsen har et problem på hænderne. Eller rettere 150.000 problemer. De ligger med mørkrøde støvede yderplader i store metalbure, der er stablet op på hinanden til anden sals højde, og man skal krabbe sig mellem rækkerne af metalbure for at komme fra den ene ende af lagerhallen til den anden.

»Jeg har 150.000 rødkål på hver tre kil0, jeg bare ikke kan få afsat. Det er 500 ton«, siger Jacobsen, der er leder af landbruget Torup Bakkegård & Orelund - et af de store gartnerier herhjemme indenfor varer som kål og asparges.

»Jeg er ved at drukne i rødkål. Men der er ikke et marked for dem, det må jeg bare erkende«, siger avleren.

Nu tyder alt på, at kålene, der kunne være endt som menneskeføde, bliver pløjet ned i marken. Så kan kålene i det mindste give gødning tilbage til jorden. Eller også ender de på et lokalt biogasanlæg, hvis anlægget gider betale fragten for at få rødkålene væk.

»Jeg har været i dialog med alle, der køber den slags, jeg har snakket med alle i branchen, men efter jul er det svært at få det afsat, og når foråret kommer er det stort set umuligt. Butikkerne vil hellere have noget andet på hylderne«. Kålene kan heller ikke sælges til industrien, der også har rigeligt med rødkål, og de kan ikke gå til dyrefoder.

Man bliver nødt til at have spild

Det er en kombination af, at Jacob Jacobsen har plantet for meget, og at kålhøsten var overraskende stor i år, der er skyld i de 150.000 problembørn i laden.

Men det er ganske almindeligt, at der er en stor overproduktion i den danske grøntsagsproduktion, og mange produkter der går til spilde. En helt ny rapport fra Aarhus Universitet viser, at der i landbruget spildes mere end 33.000 ton grøntsager, 33.000 ton kartofler og andre stivelsesholdige rødder og 7.000 ton frugt hvert år, der kunne være gået til menneskeføde - og de tal er betydeligt højere, hvis man også medtager varer, der blev produceret til mennesker, men endte som foder.

Foto: Peter Hove Olesen

I foråret 2017 blev mange tusinde ton løg kørt på biogasanlæggene og på anden måde kasseret, fordi markederne i Europa var mættede af overproduktion. Og sådan noget sker jævnligt, siger Jacob Jacobsen. For sagen er, at en avler heller ikke tør risikere at have for få varer.

»Hvis du laver en aftale med et supermarked om at levere 150.000 rødkål, og du kun ender med at kunne høste 100.000, så er det jo ikke særlig smart«, siger han. »Så er det jo ikke sikkert, de gider lave aftaler med dig igen«.

Rådner op på marken

Landmænd og de store grøntsagsgrossister er dog i reglen gode til at få afsat varer, de har brugt ressourcer på at høste eller skære og hente ind til lageret. En af de helt store grossister, GASA Nordgrønt, siger, at deres avlere ret sjældent er nødsaget til at pløje noget ned, når det først er høstet.

»Så får vi det som regel afsat«, siger direktør Allan Rømer. Hvad der derimod er mere almindeligt i grøntsagsbranchen er at lade en overproduktion ligge på marken.

»De blomstrende kåltyper og en kåltype som broccoli er kendetegnet ved, at de skal høstes, når tid er, og ikke kan gemmes. Hvis vi oplever, at der er et fantastisk voksevejr, kan vi få en overproduktion, som ikke kan afsættes på markedet, og der kan vi blive nødt til at pløje det ned. Vi forsøger os med kampagner, men der er bare et mætningspunkt, man ikke kan komme over, hvor man ikke kan proppe mere ned i Hr og Fru Jensen«, siger han.

Foto: Peter Hove Olesen

Hans kollega hos en anden stor grossist med næsten samme navn, GASA Odense, har samme oplevelse.

»Vi arbejder med madspild i forhold til at få alt det solgt, der er penge værd. Noget går til industrien, noget bliver til saft. Men på nogle produkter er prisen bare enormt lav«, siger direktør Jens Nannerup.

Det betyder, at produkterne ofte bliver stående på marken, hvor de rådner op. Det gælder især for friske kåltyper og salat, der håndskæres på marken - dem lader man være, hvis de ikke kan få en god pris. Det gælder for eksempel ærter, som det ikke kan betale sig at plukke, med mindre man er sikker på at få dem afsat - de kan heller ikke ligge på et lager og vente.

Mange af produkterne kunne muligvis sælges, hvis man bare satte prisen ned. Så hvorfor gør grossisterne ikke bare det?

Det er kun én størrelse, der kan sælges Søren Ejlersen, næstformand i Årstiderne

»Det er fordi det ikke ville blive særlig meget billigere for forbrugeren. Råvaren udgør jo kun en lille andel af prisen. Hvis du køber et kål til 10 kroner, så er råvareprisen kun 2 kroner - resten er høstning, håndtering, pakning, lager og butikkens profit«, siger han.

Der har været fokus på madspild herhjemme de sidste ti år. Har du kunne se det?