Opskrifter: Forførende artiskokker med den perfekte vinaigrette Heldige franske skolebørn får artiskokker til frokost. Vi bør også favne den fantastiske spise.

Artiskokken ligner mest af alt noget, der ikke vil spises – men det skal den! Kogt og varm eller lun med smeltet smør, en cremet sauce som hollandaise eller mousseline eller kold med tatarsovs, mayo, smør og citron eller vinaigrette. Friteret, sauteret eller for de små violette eksemplarers vedkommende rå. I risotto, på pizza, i tapenade. Der er så mange vidunderlige måder at angribe tidslernes konge på. Eller tidslernes blomst for at være helt præcis.