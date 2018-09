Mette Mølbak anbefaler: Desserten dine gæster vil tigge om igen og igen Hvis jeg engang skulle druknes, skulle det være i crème anglaise. Men indtil videre nøjes jeg med at drukne syrlige stikkelsbær i den fuldfede flødecreme. En perfekt dessert til weekenden.

Kender du det, at man smager noget, der er så godt, at man har lyst til at labbe hele portionen i sig. Sådan har jeg det med crème anglaise – en mælkeflødecreme, der bliver legeret, så den bliver som en cremesovs – hverken for tyk eller tynd. Det er madskribent Marie Holm, der har introduceret mig til cremen, der oversat betyder engelsk creme.



Fra min mors have får jeg stikkelsbær, og de syrlige bær er perfekte sammen med den fede flødecreme. Kan du ikke skaffe stikkelsbær, kan blommer, mirabeller eller lignende sagtens bruges i stedet. Lad dig ikke forskrække af arbejdsgangen i crème anglaise. Lav den i stedet i god tid i forvejen og hiv det hele ud af køleskabet lige ved serveringen.









Stikkelsbærgrød med crème anglaise

4-6 personer

700 g stikkelsbær

½ dl rørsukker

½ dl vand

3 spsk. kartoffelmel





Sådan gør du:

Kom stikkelsbær i en gryde med lidt vand i bunden. Bruger du frosne bær, behøver du ikke at bruge vand. Lad det koge op og kog, til bærrene begynder at briste. Tilsæt sukker og rør rundt. Kom vand i en jævningsryster og tilsæt kartoffelmel. Ryst det til en jævning og kom lidt i grøden. Bliv ved, til grøden har en passende konsistens – det vil sige hverken for tynd eller tyk. Kom grøden i en skål. Drys sukker over og lad den køle af indtil servering.





Crème anglaise

Den her opskrift kommer fra Marie Holm. Jeg stødte på den i hendes geniale bog 'Croque Monsieur - bordets franske glæder og andre kostmæssige unødvendigheder’, som er skrevet sammen med Master Fatman. Jeg har her ganget portionen op i forhold til Marie Holms version, fordi jeg ikke kan få nok af cremen. Her er nok til 6 sultne gæster.

1 vaniljestang

4 dl sødmælk

3 dl fløde

1 spsk. sukker

8 æggeblommer

150 g sukker





Flæk vaniljestangen, og kom den i en gryde med mælk og fløde og 1 spsk. sukker. Kog det op til lige under kogepunktet. Læg låg på og lad blandingen trække i gryden i 15 min. Pisk æggeblommer og sukker sammen i en metalskål, til det er hvidt. Varm mælke-flødeblandingen op igen til lige under kogepunktet. Fisk vaniljestangen op og hæld blandingen i en kande. Hæld nu kandens indhold langsomt ned i æggeblandingen, mens du pisker kraftigt. Hæld derefter massen tilbage i gryden og lad det langsomt varme op, til det begynder at tykne. Det bedste er at bruge et termometer og tjekke, at temperaturen ikke kommer over 85 grader – ellers begynder det at blive til creme. Hæld crème anglaisen tilbage på kanden og sæt den på køl indtil servering.