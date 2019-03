Bananarama-bananen på banen

FOR ABONNENTER

»Skal du lave babymad?«, spurgte damen i genbrugsforretningen på Nørrebrogade, da jeg forklarede, at jeg var på jagt efter gule fade til at fotografere mad med banan på. For trods det faktum, at bananen er den mest spiste frugt i Danmark, så er den ikke særlig brugt i køkkenet – til andet end altså babymos og så lige en retroklassisk bananasplit og en god gammeldags banankage i ny og næ. Og sommerens grillede flækkert med farin, ikke at forglemme.