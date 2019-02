Opskrifter Den hemmelige ingrediens der giver den perfekte, varme

Varm chokolade skal der til, hvad enten du er på skiferie eller tilbringer ferieugen i råkolde Danmark. Her får du opskrifter på en klassisk kop chokolade tilberedt med mælk, en oprindelig vandbaseret opskrift, og en krydret chokoladedrik, hvor chili og cayennepeber er med til at give den indre varme.





På kolde dage er der ikke meget, der kan slå en kop dampende varm chokolade. Ikke varm kakao, varm chokolade. Med fedme, dybde og let syrlighed fra den rigtige – og gode – chokolade, den skal tilberedes med.

Blå bog

Marie Holm er madskribent og kogebogsforfatter. Taler hver uge om fransk mad i programmet ’Croque Monsieur’ sammen med Morten Lindberg (Master Fatman) på Radio24syv. Sammen har de udgivet bogen ’Croque Monsieur - bordets franske glæder og andre kostmæssige unødvendigheder’.



Varm chokolade eller mere præcist drikkechokolade er chokolade i sin mest oprindelige form. For i begyndelsen var chokolade noget, man drak. Aztekerne i Mexico drak en vandbaseret og skummende kold drik af vand, malede kakaobønner, chili og majsmel, og sådan tog Cortez og spanierne chokoladen med til Europa, hvor den blev introduceret som eksotisk drik ved det spanske hof i 1500-tallet.

Her begyndte man at servere chokoladedrikken varm og sødet – og uden chili – og spanierne passede så godt på deres eksklusive nye verdensdrik, at det først var i 1600- og 1700-tallet, at den varme chokolade bredte sig til resten af Europa.

Og det var (naturligvis) englænderne, der fandt på at tilsætte mælk og dermed mildne den varme drik, som fine folk i London og Paris drak efter frokost eller middag for at få en god fordøjelse.

Jeg har i mange år lavet varm chokolade af den mørke, kraftige og ikke så søde slags – med en forholdsmæssigt stor mængde fransk kakaopulver og fransk chokolade, lidt sukker, lidt havsalt for at understrege smagen og mælk, selvfølgelig. Sådan som jeg har tænkt, det var klassisk. Lige indtil jeg faldt over en magisk opskrift fra 1825. Varm vandbaseret chokolade, som den beskrives i kulturgastronom Brillat-Savarins kultiske værk ’Smagens fysiologi’.

Ifølge Brillat-Savarin er tidens »Officielt anerkendte Maade at tilberede Chokolade på« at lade et helt stykke chokolade på halvanden unse (det svarer til 45 g) smelte langsomt sammen med en kop vand, mens man vender og drejer stykket med en træspatel. Derefter skal chokoladen koge i et kvarter for at tykne. Og herefter skal chokoladen gerne hvile natten over i en fajancekande (!) for at gøre den mere koncentreret og »fløjlsblød i konsistens«.

Det magiske, der sker – ud over at den varme drik bliver præcis så fløjlsblød, som den gode Brillat-Savarin beskrev den, og langt mere tykflydende og cremet end nogen sødmælkspumpet chokolade, jeg har drukket – er, at den får en helt ren chokoladesmag. Intet sløres af mildnende mælk.

Så en god og frugtig pladechokolade smager præcis lige så godt og frugtigt i sin drikkechokoladeform. Drik den, som den er, i små glas eller kopper, og gerne efter frokost eller en middag.

Og vælg så den ’klassiske’ varme chokolade, som man nok i stedet bør kalde ’den udbredte’, og den aztekerkrydrede, på (vinter-)eftermiddage og til fødselsdage. Måske med en skefuld mandelparfumeret amarettoflødeskum på toppen.

Klassisk varm chokolade

Foto: Chris Tonnesen

Varm chokolade af den mørke, kraftige og ikke alt for søde slags, tilbredt med en forholdsmæssig stor mængde kakaopulver og chokolade. Det er vigtigt, at både kakao og choko er af god kvalitet – så får du til gengæld også en virkelig dejlig kop!

Chocolat chaud façon 1825

Foto: Chris Tonnesen

Chokoladen skal tilberedes dagen før servering og trække på køl natten over for at få sin fine konsistens og udvikle smag.





Spicy varm chokolade med amarettoflødeskum

Foto: Chris Tonnesen

Bryder du dig ikke om alt for meget krydderi, kan du nøjes med at brugen enten cayenne eller chili i stedet for begge dele. Ønsker du derimod en stærkere drik, så lad chokoladen trække en time på køkkenbordet eller natten over på køl.