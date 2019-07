Opskrifter: Lad eventyret begynde med et bål

FOR ABONNENTER

Sommeren er for mange af os lig med tid og overskud til at gøre lidt mere af det, vi drømmer om at gøre til hverdag. For eksempel kan det være, du drømmer om at få lidt mere eventyr ind i et travlt, skemalagt liv. Er det tilfældet, kunne et sted at starte være ved at træde lidt ud af komfortzonen. Sæt hverdagens nemme måltidsløsninger og mad på 15 minutter til side og kom ud i naturen, hvor du kan mærke, at du lever.