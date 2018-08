Retter der kan laves på et kvarter: Få førstehjælp til hverdagsmaden Hvad enten du lige er flyttet hjemmefra eller bare savner nem mad, så har kok Louisa Lorang svaret. Hun har netop udgivet ’Flytte hjemmefra kogebog’, hvor flere af retterne er så nemme, at de kan laves på cirka et kvarter.

Jeg kan lige så godt indrømme det! Da jeg flyttede hjemmefra, var mad nok det sidste, der interesserede mig. Jeg var hverken dygtig eller overhovedet i nærheden af køkkenet. Det meste af tiden stod den på pizza og chokoladekage. Og i slutningen af måneden smed jeg hvidkål, gulerødder og soja sammen i ovnen og spiste det!



Blå bog

Louisa Lorang er kok og madskribent og har en sprøjtende udgivelser af kogebøger, som nu tæller 16 kogebøger. Bor i København med sin mand og tre børn.

Først lidt senere fik jeg interesse for mad – og først endnu senere fandt jeg ud af, at mad var så vigtigt for mig, at jeg måtte skifte mine drømme om at skrive teatermanuskripter ud med at leve af at lave med. Hvem skulle have troet det!

Men hvad nu hvis jeg havde fået en lille bog? Med det mest simple. Det hurtigste eller billigste eller måske bare det hotteste? Så var jeg måske sluppet for alle de pizzaer?

For hvis vi holder op med at have et forhold til, hvordan maden laves, så udvandes ikke blot håndværket, maden og smagen. Men også råvarerne og produkterne. For hvis vi ikke ved, hvordan mad skal smage, holder vi op med at stille krav.

Det behøver ikke være svært eller tage lang tid at lave mad! Men det er vigtigt, at vi ved, hvad vi spiser.

Alle må spise med, men bogen er god til de travle og dem, der gerne vil i gang med madlavningen.

Buddabowl

Smagfuld og grøn mad.

Croque Madame

Caféklassikeren i en opdateret, lidt sundere udgave





Peas in a pot

Virkelig nem ret næsten uden opvask.

Find flere opskrifter i bogen Flytte hjemmefra kogebog, Lindhardt & Ringhof, 200 kr.