Mette Mølbak anbefaler: Lav selv din leverpostej - og du vil aldrig mere overveje en færdiglavet Leverpostej lugter af grå hverdag. Medmindre du laver den selv. Så er det en udsøgt luksus, som fortjener en fornem plads på frokostbordet.

Smagen af min barndom er leverpostej. Ikke som i grå hverdag og sur novemberregn. Men som noget, der kom duftende ud af ovnen og blev spist lidt for varmt, fordi det var umuligt at vente på at det kølede ordentligt af.

Min mor har altid bagt leverpostej - og gør det stadig. Faktisk kan jeg ikke huske, at hun nogensinde har købt en leverpostej. Og nu er jeg selv begyndt at bage leverpostej. For det er bestemt umagen værd. Udgangspunktet for opskriften kommer fra en Irma-opskrift tilbage i 70'erne, men gennem årerne har min mor optimeret den til den her version:

Leverpostej

800 g hakket lever

400 g hakket spæk

2 hakkede løg

2 æg

4 tsk salt

2 tsk peber

1/2 tsk stødt allehånde

Opbagning

60 g smør

60 g mel

2 fløde

4 sødmælk

+ forme til at bage leverpostejerne i.

Sådan gør du:

Bland lever, spæk, løg, æg, salt, peber og allehånde i en skål. Lav herefter en opbagning. Smelt smør i en gryde, og tilsæt mel. Rør det grundigt sammen. Tilsæt fløde og mælk lidt efter lidt og pisk det sammen til en sammenhængende masse. Lad det koge igennem et par minutter, men pas på det ikke brænder på. Lad det køle let af og hæld blandingen i levermassen. Rør det sammen og fordel levermassen i forme, der kan tåle at gå i ovnen. Fordel formene i en dyb bradepande, og kom vanden i bunden af bradepanden. Bag dine leveropostejer 1 time ved 200 grader.

Spis leverpostejen let afkølet på godt surdejsrugbrød - gerne med rødbeder og syltede agurker til. De resterende postejer kan fryses.

Tip: Hakket lever og spæk hos kan bestilles hos nærmeste slagter.