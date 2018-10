Mette Mølbak anbefaler: Bøf bearnaise med græskar og svampe Skal der være ekstra forkælelse på bordet, så prøv den her ret.

Det er fredag og måske er der ikke energi til de helt store udskejelser i køkkenet. Derfor er jeg helt vild med at samle maden i et fad og knalde det hele i ovnen. Så bliver maden ikke meget nemmere - og det er omkring ligeså hurtigt som at hente take away.

2-3 personer

Tilberedningstid: Ca. 35 minutter

Ingredienser:

200 g portobellosvampe



1/2 hokkaidogræskar

1 spsk. syltede grønne peberkorn

1 spsk. æbleeddike

1 spsk. olivenolie

2 ribeye-bøffer a ca. 100 g

4 skiver panchetta/tørsaltet bacon

1 stilk estragon

salt og peber

Bearnaisecreme:

1 dl cremefraiche, du vælger selv fedtprocenten

1/2 dl mayonnaise

2 tsk. hvidvinseddike

1-2 stilke estragon

1/2 tsk. groft salt

Tilbehør:

500 g kartofler

Sådan gør du:

Tænd ovnen på 220 grader – almindelig ovn. Rens svampene, og skær dem i 1 cm tykke skiver. Vask græskarskallen, og fjern kernerne. Skær det i tern a 2 x 2 cm. Kom svampe og græskar i et rummeligt fad sammen med peberkorn, og vend det rundt med olivenolie og æbleeddike. Kog kartoflerne i vand, tilsat 1/2 tsk. salt, så det lige dækker, i ca. 15 minutter. Hæld vandet fra. Skær kødet ud, så hver bøf deles i 3-4 stykker. Fordel dem i fadet oven på svampe og græskar. Læg panchetta over kødet, og pluk bladene af estragonstilken, og fordel dem øverst i fadet. Dryp med lidt olivenolie, og krydr med salt og peber. Sæt fadet i ovnen i 15-20 minutter. Lav imens bearnaisecremen. Rør cremefraiche sammen med mayonnaise. Tilsæt eddike. Pil estragonbladene af stilkene, og hak dem fint. Kom det i cremen, og smag til med salt. Server retten med bearnaisecreme og kogte kartofler.

Tip: Har du kartofler fra dagen før kan du passende skære dem i mindre stykker og kommer med i fadet.