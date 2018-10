Opskrifter: Tre nemme til det grå efterår Madredaktør Mette Mølbak serverer enkel mad med stor velsmag og minimal opvask.

Vi nærmer os november, der har ry for at være lang, grå og våd. Derfor er det endnu vigtigere, at der kommer mad på bordet, der kan minde os om, hvorfor vi er i live. Mad, der giver varme, glæde og måske et ekstra hjertestort smil en tirsdag aften.

Her får du tre af mine hverdagsfavoritter. De er alle med kød, og så kan den opmærksomme læser jo tænke, at madredaktøren er helt ude af trit med tiden. Det er hun ikke.

Jeg spiser ikke kød hver dag, og jeg synes, vi skal tænke over, hvor meget vi spiser, og hvad vi spiser. Vores kødforbrug har på får år udviklet sig fra at være en sjælden luksus til et vulgært overforbrug og en uhensigtsmæssig kødproduktion.

Er du i tvivl, så se dokumentaren ’Eating Animals’. Jeg er opvokset på landet, så jeg ved, hvordan en svinefarm ser ud. Jeg kender også lugten. Jeg ved også, hvordan det ser ud, når grise går frit ude på marken, og jeg er ikke i tvivl om, hvilket dyr jeg skal sætte tænderne i. Jeg ved også, hvordan der ser ud i et burhønseri, for jeg arbejdede med at pakke æg sådan et sted, da jeg gik i gymnasiet.

Derfor køber jeg lidt, men godt og dyrt kød fra økologiske producenter, hvor dyrene har haft et godt liv, og hvor kødprisen svarer til de naturlige omkostninger.

Resten af ugens måltider kan så passende være i den vegetariske afdeling. Jeg elsker græskarsuppe. En omgang spaghetti med en intens tomatsauce, en tærte med spinat og måske en omgang dhal vil også gøre mig glad i novembers mørke.

Så er der balance i kød- og klimaregnskab.

Supernem simrekylling

Du behøver ikke meget mere end en gryde og en bunke krydderier for at tilberede en nem og velsmagende kyllingeret.

Mørbradgryde med svampe og kål

En klassiker, der har fået et ekstra grønt indslag i form af kål.

Den nemmeste opskrift på bøf bearnaise

Både kød og grøntsager tilberedes i et fad i ovnen.