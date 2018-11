Sprøde pastinakker med tahindressing En lun salat med masser af smag og forskellige konsistenser.

Du kan sagtens bruge andre typer af rodfrugter, f.eks. gulerødder, persillerødder eller skorzonerrødder. Der er en masse godt at sige om rodfrugter, for de er nemlig både billige, sunde, har masser af smag og giver god mæthed pga. det høje indhold af fibre.

4 pers.





Ingredienser

500 g pastinakker

3 spsk koldpresset jomfruolivenolie

flagesalt og friskkværnet peber

fintreven skal af 1 økologisk citron

Dressing

2 spsk tahin

2 spsk granatæblesirup

2 tsk stødt spidskommen

2-3 spsk vand

flagesalt

Topping

kernerne fra 1 granatæble

4 stilke

frisk mynte

Skræl pastinakkerne, og skær dem ud i små stave. Kom olie på en varm pande og steg pastinakkerne i 12-15 minutter, eller til de er gyldne og sprøde, men stadig har en smule bid. Vend dem undervejs. Krydr dem med salt, peber og citronskal. Del granatæblet i to, og bank kernerne ud med bagsiden af en grydeske, eller gør som i tippet nedenfor. Hak mynten fint. Pisk tahin, granatæblesirup, spidskommen, vand og salt sammen og smag dressingen til. Hvis den er for tyk, så tilsæt lidt mere vand. Kom de ristede pastinakker på et fad, og fordel dressingen henover. Drys med granatæblekerner og finthakkede mynteblade.

TIP 1:

Det kan være svært at få kernerne ud af et granatæble. Halvér granatæblet, og kom det i en stor skål med vand. Bræk alle kernerne ud under vandet, og sigt dem bagefter – det er nemt, og på den måde undgår det at svine hele køkkenet til.





TIP 2:

Til denne ret kan du også bruge persillerødder eller gulerødder – eller du kan mikse forskellige typer af rodfrugter. Du kan købe granatæblesirup hos tyrkiske grønthandlere, men kan du ikke skaffe det, så brug ahornsirup eller flydende honning til at søde dressingen med.