Varm æbledrink med stjerneanis

Varme drikke i vinterens kolde måneder er skønt. Prøv denne varme æbledrik. Hvis du ønsker at skrue op for krydringen og julestemningen, kan du tilsætte lidt kardemomme-kapsler, et par hele nelliker og frisk ingefær.

Ingredienser

1 l æblemost

½-1 vaniljestang

2 stjerneanis

grove strimler af citronskal fra ½ citron

1-2 æbler

lidt rom efter smag og behag

Sådan gør du: