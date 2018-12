Verdens nemmeste måltid: Risengrød der ikke brænder på Ingen december uden risengrød. Lad den koge under et tykt tæppe. Det er både klimavenligt og så undgår du at den brænder på.

FOR ABONNENTER Risengrød er en decemberklassiker. Elsket af mange. Hadet af få. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind