Opskrifter: Tag en varm ret med til frokostpausen

Med lidt planlægning er det let at frembringe en sund og lækker varm frokostret, som også kan bruges af børn.

Tænk engang, hvor mange madpakker man laver på et helt liv. Jeg er i den heldige situation, at jeg er selvstændig og arbejder med mad, så frokost er ofte ikke det helt store problem. Men på trods af det forstår jeg sagtens, at leverpostejmaden indimellem godt kan blive en smule triviel, og at lysten til en omgang varm, krydret og mættende frokost melder sig.

Det ville være løgn at sige, at det ikke kræver en smule planlægning at frembringe en god frokost/madpakke, men ved at lægge blot en smule tid og energi i det kan du faktisk lave en indbydende, sund og lækker madpakke, som er milevidt fra de lunkne madder i bunden af tasken. Så brug nogle timer en dag om ugen på at planlægge og klargøre ugens madpakker.

Opskrifterne egner sig både til børn og voksne, og de kræver kun, at du har adgang til en elkedel eller har kogende vand med i en termokande. Jeg tør godt love, at mine opskrifter ikke tager meget længere tid at forberede end at smøre et par rugbrødsmadder – og du er meget velkommen til at afvige fra mine opskrifter og freestyle med andre ingredienser, f.eks. rester fra aftensmaden.

Kopnudler med sprøde grøntsager og miso

Foto: Ditte Ingemann

Her kan du bruge vand eller grøn te til at hælde over nudlerne og grøntsagerne. Laver du den til børn, kan du justere mængden af karrypasta og ingefær, hvis du ønsker en mildere udgave.

Turbosalat med couscous, ristede mandler og feta

Foto: Ditte Ingemann

En mættende frokostsalat, som sagtens kan piftes yderligere op med f.eks. en rest kød fra aftensmaden dagen før eller en halv avokado for at få en smule mere fylde.

Rustik suppe med kikærter og to go-kål

Foto: Ditte Ingemann

Hvis du ikke har palmekål, så brug grøn- eller savojkål i stedet.