Bagte gulerødder med rød dukkah

Dukkah, Dukka eller Duqqa … Kært barn har mange navne – eller stavemåder! Dukkah er en egyptisk krydderiblanding, som kan bruges sammen med brød, suppe, salat, kød og meget andet. Det gode ved dukkah er, at du kan lave det med de krydderier, som du kan lide, det holder rigtig længe, og det kan bruges på alverdens måder. Lav en stor portion og brug den til at pifte hverdagsmaden op med. Her kommer den i en rød og lidt spicy udgave.

4 personer

Ingredienser

ca. 16-20 små gulerødder

2 spsk ekstra jomfruolivenolie

flagesalt

1 bundt frisk koriander

Rød dukkah

2 tsk fennikelfrø

2 tsk hel spidskommen

75 g mandler

2 tsk sød paprika

2 tsk røget paprika

flagesalt

Sådan gør du:

Rens gulerødderne og halver dem på langs. Vend dem med olie og salt og bred dem ud på en bageplade med bagepapir. Bag gulerødderne i ovnen ved 200 grader i ca. 30 minutter, til de er gyldne og let sprøde. Rød dukkah: Rist fennikelfrø og spidskommen på en varm, tør pande i et par minutter – tag dem af og kom mandlerne på panden. Rist dem indtil de er gyldne. Kom dem i en minihakker med fennikelfrø, spidskommen og de to slags paprika og blend, indtil blandingen er fin. Smag dukkahen til med salt og evt. en smule sukker – så du får en dukkah, der både er salt, krydret, stærk og sød. Læg de bagte gulerødder på et stort fad og drys med dukkah og frisk koriander.

Tip: Der er mere dukkah, end der skal bruges til denne opskrift, men opbevar resten i et rent glas – der kan den holde sig rigtig længe.