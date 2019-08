Opskrifter: Æbler på fire måder

Så hænger det der på træerne, overalt i baghaverne på villavejene til stor glæde for de fleste og frustration for andre, æblet. Men æblet er ikke en anonym frugt; det kræver os. Ignorerer vi det, falder det til jorden og rådner langsomt, samtidig med at det hidkalder alle nabolagets hvepse, og vi stiltiende ser til, mens god mad går til spilde. Og så ovenikøbet i disse tider. Du ved, at noget bør gøres, men hvad?