Vintest: Ugens vindervin er en let, luftig og syrlig Argentiner Ugens vine er alle røde og dækker spektret fra luftig lethed til robust tyngde.

Oversøisk pinot noir var indtil for nylig ensbetydende med rige, sødmefulde, runde og ikke særlig frugtsyrerige vine – en stil, som ofte kaldes jammy (marmeladeagtig). Skønt denne stil kan have sin charme og har sine følgere, savner man ofte friskheden, saftigheden og luftigheden i de køligere og lettere udtryk af druen, som er standard hos de bedste røde bourgogner. De vinder dog frem hos mange pinoter uden for Bourgogne. Det handler om klima og vækstbetingelser, men også om indstillingen hos producenten. F.eks. stilede mange producenter i Californien tidligere mod fuld druemodenhed og dermed høj alkohol, rundhed og knap så meget syre. Det går nu tit den anden vej – tidligere høst, friskhed og syre.