Vintest: En cava til under en 50'er vinder ugens vintest Den spanske vinder har både nuancer af æble, citrus og anis.

Cava er en lidt pudsig størrelse, idet vinområdet, hvor man må producere denne vin, ikke er samlet ét sted i Spanien, men fordelt over syv regioner i det store vinland. Langt, langt størstedelen fremstilles dog i Catalonien og primært på de tre klassiske druesorter macabeo, parellada og xarel-lo.

Her er det de to første, der er på spil i en fyldig, frugtdomineret vin, der har lidt mere friskhed og stringens end mange andre cavaer.

Sådan gør vi Henrik Steen Andersen og Thomas Ilkjær anmelder på skift vin fra 6 udvalgte forhandlere. Forhandlerne skifter hver 8. uge. Lige nu anmeldes vin fra SuperBrugsen/Kvickly, Skjold Burne, Løgismose, Erik Sørensen Vin, Meny og Winefamly*. Anmelderne prøvesmager 12 vine, vurderer deres kvalitet i forhold til prisen og giver karakterer herefter. *Forudsætter månedligt medlemskab a 75 kroner. Ved køb af mere end 24 flasker pr. måned tillægges 5 % ekstra. Gratis prøveperiode.

Cava fremstilles som for eksempel champagne ved, at vinen gærer en ekstra gang på flaske og ligger en tid på de døde gærceller. Typiske er denne periode dog meget kortere for cava end for champagne, hvorved vinen får mere frugtkarakter og mindre præg af kiks, toast og rugbrød.

Vinen har knap så højt syreniveau sammenlignet med champagne, hvilket får den til at fremstå lidt bredere i smagen og mere frugtsød, selv om den smagsmæssigt er relativt tør.

Den er frisk nok til at fungere fint som aperitif, men har også tyngde til for eksempel lettere fiskeretter. En enkel vin, men til den pris er der normalt slet ikke så meget at komme efter.

Testvinder: Cava Brut La Escapada uden årgang Longwines 11,5 %

Spanien. Winefamly, 1 fl. for 46,82 kr.*

Frisk, forholdsvis fyldig mousserende vin med lidt æble- og citruspræg og mere moden frugtnuance i smagen samt lidt anis og gummi. Frugtig og læskende. Ikke kompleks, men flot til prisen.

30-75 kroner

Vinho Verde Loureiro 2017, Quinta de Gomariz 11,5 %



Minho, Portugal. Løgismose, 75 kr. v. 6 fl.

Ungdommelig, aromatisk og læskende hvidvin, der prikker let på tungen og udviser sprød friskhed og frugttæthed med modne citron- og melontoner.

Colombelle Sélection 2017, Plaimont 12 %



Côtes de Gascogne, Frankrig. Erik Sørensen Vin, 65 kr. v. 6 fl.

Frugtdrevet rosévin med jordbær- og ribstoner toner og et let strejf af græs og krydderurter. Pæn tæthed i tør stil. Mere en mad- end en terrassevin.

Malbec Trumpeter 2016, Rutini Wines 12,5 %

Mendoza, Argentina, Skjold-Burne, 2 fl. for 150 kr.



Enkel, vellavet rødvin i lidt anonym stil med fuldmoden, mørk bærfrugt og et frisk strejf af mint. Pæn tæthed, men slutter lidt brat og løfter ikke rigtigt.

Passatempo uden årgang Le Preare 13 %



Veneto, Italien, MENY, 2,25 l. (BIB) for 99,95 kr

Middelfyldig, enkel og let sødmefuld vin med moden, blommeagtig frugt og et krydret, lidt animalsk præg. Behersket syre og tannin, der efterlader et lidt tungt udtryk.

GM 2016 Gabriel Meffre 13 %



Côtes du Provence, Frankrig, SuperBrugsen, 1 fl. for 59 kr.

Enkel og en smule anonym rosévin med lette ribstoner og et svagt syntetisk, slikagtigt strejf. Ok tæthed i smagen med list anispræg, men fhv. kort og mangler syre.

76-150 kroner

Riesling Reserve Steiner Schieferterrassen 2016 Stadte Krems 13,5 %





Kremstal, Østrig. Erik Sørensen Vin, 150 kr. v. 3 fl.