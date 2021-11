Politikens vinkort: Grisefest-vinen gemmer på en overraskende velsmagende variant, som vi anbefaler dig at prøve

Forestil dig, at du er på restaurant med din partner, og I beder om et glas rioja, hvorefter der skænkes to hvidvine. Ville I brokke jer? Måske, men egentlig kan man ikke bebrejde sommelieren, der blot har opfyldt jeres ønske. Og dog. Burde vedkommende lige have sikret sig, hvilken farve I ønskede på jeres vine? Nogle vintyper er så tæt associeret med en farve på vinen, at vi ikke altid er opmærksomme på, at det kunne være anderledes.

Men bag den helt dominerende og imageskabende vintype er der i mange områder en mindre, men interessant produktion af så at sige den ’forkerte farve’ – vine, der meget sjældnere er i rampelyset. Sådan er det for eksempel med hvidvinene fra Rioja, som på det seneste er blevet mødt med fornyet interesse fra både producenter og forbrugere.