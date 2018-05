Bettina Heltberg: Den smukke borgerlighed

Løkke: ’Det gør mig ondt at høre, Pind. Men nu skal du bare tørre øjnene og øh, fortsætten ...’.

Pind: ’Ja ja, indtil videre’.

Men så fik Løkke en af sine geniale instinktive anelser. Hvordan ville det se ud for Venstre op til næste valg, når offentligheden begyndte at bore i sagen? En minister, der ikke gider være minister for det, han er minister for. En folketingspolitiker, der drømmer om admiralsuniformer og statuer af Ronald Reagan, Pind dog ... et pinligt problem i en valgkamp, hvor bønderne skal mobiliseres. Pind bliver indkaldt til møde.

Løkke: ’Du må gå, Pind. Hellere nu end straks. Det er din beslutning – jeg bestemmer det kun’.

Pind (en anelse mistrøstig): ’Tak for tilliden, Lars. Du har helt ret’.

SÅLEDES, og ikke anderledes, kunne det være foregået. Men nu er Søren Pind forberedt med alskens anekdoter, admiralsudklædning og påtaget højt humør. Pind til ligkisten? Ikke på vilkår. Her skal skrives en bog om Napoleon og andet godt.

Gudfader, hvor må det være rædsomt at være politiker. Altid tale med kommentatorer og eksperter i fjernsynet, som drømmer om, at hele Danmarks befolkning holder øje med skærmen og ordene og gangene på Christiansborg. Du skal være kvik, men ikke for kvik. Du skal kunne belægge dine ord, du skal kunne smutte udenom. Du skal være parat på Twitter døgnet rundt med en kommentar til kollegerne – den kører forneden i TV 2 News-billedet. Tak for alt, Pind. Du var min yndlingspolitiker. Og #tag.www.folketingsmedlem, eller hvad det hedder. Med en vis misundelse ser vi dig gå, men vi bliver lidt endnu, lønnen er god (Ekstra Bladet), og vi er ikke færdige med vores oprindelige ambitioner og idealisme. Hvordan kan du være blevet færdig med din? Mæt af politik? Lige før du skulle have været den øverste teaterchef?

Så sørgeligt. Men som Johs. V. Jensen skrev om Hverrestens-Ajes i sine Himmerlandshistorier: »A var jo Tungen på Wægtskaalen!«.

Ajes er skærslipper og desværre kommet på Sognet, men han er en politisk interesseret mandsling (Johs. V.’s ord). Nu skal der vælges en kandidat til sognerådet, Ajes rækker hånden op til sidst, det bliver enstemmigt en anden kandidat. Og så er det, han siger det med, at han var tungen på vægtskålen. Konen hujer: »Det skulde jo have været dig, der vandt!«. Johannes V. Jensen kan ikke lade være med at tilføje: »Og kanske havde hun Ret«.