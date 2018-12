Ole Rasmussen ser tilbage på 2018: Hvidvask, plantefars og krænkelser

Fruen har mange gange gjort mig opmærksom på, at jeg skal være forsigtig med at bruge ironi, når jeg møder nye mennesker, for det er langtfra alle, der forstår den slags. Og det lykkedes mig faktisk at huske det gode råd, da jeg for nylig talte i telefon med vores nye rådgiver fra Danske Bank i Ribe. Hun lød ellers meget frisk og jysk, men jeg valgte alligevel at droppe indgangsreplikken »jeg har fået jer anbefalet af den russiske mafia« og gik i stedet direkte til den lånesag, jeg skulle tale med hende om.