Dyt, båt, kinesersnot: Drager har også følelser

Sagt i ugen

Zhang Shu, talsmand for Kinas ambassade i København, mente, at Jyllands-Posten med sin tegning af coronavirus på et kinesisk flag havde »krydset den etiske grænse for ytringsfrihed«:

»Vi udtrykker vores stærkeste indignation og kræver, at Jyllands-Posten og Niels Bo Bojesen bebrejder sig selv for deres fejltagelse og officielt undskylder over for det kinesiske folk«.​​​​​​​​​​

(Ritzau)​​​​​​​​​​

Ansvarshavende chefredaktør Jacob Nybroe sagde, at der ikke er nogen undskyldning på vej til kineserne:​​​​​​​​​​

»Vi kan ikke komme med en undskyldning for noget, vi ikke mener er forkert. Vi har ingen intention om at nedgøre eller håne, og det synes vi heller ikke, at tegningen gør. Så vidt jeg kan se, er der tale om to forskellige former for kulturforståelse her«.​​​​​​​​​​

(Jyllands-Posten)​​​​​​​​​​

Kina-ekspert Christina Boutrup om årsagerne til, at tegningen har ramt kineserne:​​​​​​​​​​

»For det første at krisen er så alvorlig, som den er. Der er tab af menneskeliv, og 50 millioner mennesker er lukket inde i de store kinesiske byer, så det er følelsesmæssigt hårdt. For det andet er der en stolthed og en patriotisme omkring det kinesiske flag, der bliver ramt. Vi synes også, det er mærkeligt, når vi ser billeder fra udlandet, hvor man tramper på vores flag«.​​​​​​​​​​

(TV 2 Nyhederne)​​​​​​​​​​

Skuespilleren og forfatteren Flemming Jensen syntes, det ville klæde »JP og vort land at beklage et øjebliks mangel på pli og almendannelse«:​​​​​​​​​​

»Hvis man kommer til at sparke lidt for kraftigt i løgsovsen i en uheldig situation, så beklager man efterfølgende. Det har intet at gøre med Kinas magt, og at man underlægger sig dem. Det handler om at udvise almen forståelse for, hvad der foregår i Kina«.​​​​​​​​​​

(Berlingske)​​​​​​​​​​

24-årige Robert Høegh, som studerer i Shanghai, om Jyllands-Postens tegning:​​​​​​​​​​

»Jeg blev lidt ked af det, da jeg så det. Jeg er selv ret bange for den her virus, så jeg synes ikke, det er så skægt, at nogen laver en åndssvag tegning af det kinesiske flag med virussen«.​​​​​​​​​​

(Jyllands-Posten)​​​​​​​​​​

Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller (konservativ) så ingen tegn på, at sagen om virustegningen kunne udvikle sig til en ny Muhammedkrise:​​​​​​​​​​

»Det er en helt anden situation, og der er ikke skrevet til regeringen – der er skrevet til Jyllands-Posten. Tag det nu roligt«.​​​​​​​​​​

(Jyllands-Posten)​​​​​​​​​​

USA’s præsident, Donald Trump, om sin fredsplan for Mellemøsten:​​​​​​​​​​

»Dette er en historisk chance for palæstinenserne for endelig at få deres egen stat. Og det kan være den sidste chance, de nogensinde vil få«.​​​​​​​​​​

(Reuters)​​​​​​​​​​

Statsminister Mette Frederiksen i tale på Tænketanken Europas årsmøde:​​​​​​​​​​

»Hvorfor skal Aalborg Portland betale mere i skat end Apple, Google og Facebook tilsammen? Det kan hverken forklares eller forsvares«.​​​​​​​​​​

(danskindustri.dk)​​​​​​​​​​

